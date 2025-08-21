Mazara e altri sei comuni beneficeranno di 10,5 milioni di royalties sugli idrocarburi

21/08/2025 19:00:00

Sette Comuni siciliani tra i quali Mazara del Vallo, beneficeranno di 10,5 milioni di euro provenienti dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi. Le risorse, ferme da anni, sono state sbloccate grazie al lavoro della commissione “sblocca royalties”, istituita lo scorso giugno dall’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

I fondi – previsti dall’articolo 69 della legge regionale 8 del 2018 – saranno destinati alla realizzazione di opere pubbliche nei territori che ospitano concessioni estrattive: Ragusa, Gela (Caltanissetta), Mazara del Vallo (Trapani), Nicosia, Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato (Enna). I decreti di concessione sono stati firmati dal dirigente generale del dipartimento dell’Energia, Calogero Giuseppe Burgio.

I progetti finanziati Comune per Comune

Ragusa : 1,3 milioni di euro per l’efficientamento energetico della scuola “Gianni Rodari” dell’istituto “S.M. Schininà”.

: 1,3 milioni di euro per l’efficientamento energetico della scuola “Gianni Rodari” dell’istituto “S.M. Schininà”. Gela : 3,129 milioni per l’adeguamento sismico e impiantistico della scuola primaria dell’infanzia “Enrico Solito”.

: 3,129 milioni per l’adeguamento sismico e impiantistico della scuola primaria dell’infanzia “Enrico Solito”. Mazara del Vallo : 346 mila euro per nuovi impianti di illuminazione in via degli Archi e nelle strade limitrofe.

: 346 mila euro per nuovi impianti di illuminazione in via degli Archi e nelle strade limitrofe. Regalbuto : 499 mila euro per l’adeguamento funzionale della scuola materna “Anna Frank”.

: 499 mila euro per l’adeguamento funzionale della scuola materna “Anna Frank”. Troina : quasi 3 milioni di euro per interventi di manutenzione e riqualificazione del centro abitato.

: quasi 3 milioni di euro per interventi di manutenzione e riqualificazione del centro abitato. Nicosia : 1,345 milioni per il rifacimento della pavimentazione di piazza Marconi e via Roma.

: 1,345 milioni per il rifacimento della pavimentazione di piazza Marconi e via Roma. Gagliano Castelferrato : 970 mila euro per lavori di recupero e riqualificazione del centro urbano (via Orto Badia, Stefano Lombardo e Gebbia).

: 970 mila euro per lavori di recupero e riqualificazione del centro urbano (via Orto Badia, Stefano Lombardo e Gebbia).

Colianni: «Risorse ferme da anni, ora investimenti concreti»

«In soli due mesi di lavoro della commissione – ha dichiarato Colianni – sono state liberate risorse ferme da diversi anni. E nelle prossime settimane i finanziamenti arriveranno a 16 milioni di euro. Il governo Schifani si è fortemente impegnato perché queste risorse possano essere utilizzate per riqualificare scuole, centri storici e quartieri. Entro fine mese pubblicheremo un nuovo avviso con ulteriori investimenti».

L’assessore ha voluto ringraziare il dirigente Burgio e la commissione composta dagli ingegneri Salvatore Pignatone, Roberto Sannasardo, Maurizio Pirillo e Giovanna Segreto, sottolineando come il loro lavoro sia stato svolto a titolo gratuito.

Le royalties, a partire dal 2018, vengono ripartite per un terzo alla Regione e per due terzi ai Comuni interessati, garantendo così un sostegno diretto agli enti locali per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana.



