Export, la Regione lancia il Piano fiere 2026: 3 milioni per le imprese

15/02/2026 04:00:00

Sostegno concreto alle aziende siciliane che puntano ai mercati esteri. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha pubblicato l’avviso del Piano fiere e mercati internazionali 2026, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

L’obiettivo è chiaro: favorire l’export, accompagnare le filiere produttive nei percorsi di crescita oltre i confini regionali e rafforzare la competitività del sistema economico siciliano.

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese, consorzi, distretti produttivi, reti d’impresa e startup innovative. Le aziende potranno partecipare, da marzo a dicembre 2026, a fiere internazionali, missioni commerciali ed eventi promozionali coordinati dalla Regione.

Tra le azioni previste: attività di scouting, incontri B2B, missioni outgoing e incoming, servizi di orientamento e campagne di promozione sui mercati esteri. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale dedicato export.regione.sicilia.it, nei termini indicati per ciascun evento.

«Con questo piano – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – rafforziamo in modo concreto il sostegno alle imprese siciliane che vogliono crescere oltre i confini regionali e nazionali. L’internazionalizzazione non è più un’opzione, ma una necessità per competere e creare sviluppo duraturo».

Tamajo sottolinea il ruolo della Regione nell’accompagnare le aziende verso i mercati strategici, con strumenti operativi e una presenza istituzionale strutturata, per creare nuove opportunità di business e aumentare le esportazioni.

Nel 2025 sono state oltre 600 le partecipazioni di imprese siciliane sostenute dall’assessorato nelle principali fiere internazionali. Un dato che conferma la crescente domanda di supporto per l’apertura ai mercati esteri, anche per realtà produttive della provincia di Trapani, dove agroalimentare, vitivinicolo, ittico e manifatturiero rappresentano comparti chiave per l’export.

Il nuovo piano si inserisce nel quadro del Print 2026-2028 e del Piano nazionale per l’export, rafforzato dall’intesa sottoscritta con il ministero degli Affari esteri per un’azione coordinata a sostegno del sistema produttivo siciliano.

«La Sicilia – conclude Tamajo – ha qualità, innovazione e saper fare. Il nostro compito è creare le condizioni affinché queste eccellenze possano affermarsi stabilmente sui mercati internazionali, generando crescita, occupazione e nuove opportunità per i territori». Il Piano fieristico e l’avviso sono disponibili sul portale regionale dedicato all’internazionalizzazione.

****



Politiche sociali, oltre 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima



L'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 17 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo al mese di gennaio 2026 e del budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.



«Garantire continuità nei pagamenti e assicurare il saldo degli arretrati ai nuovi beneficiari - dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim, Renato Schifani - significa offrire un sostegno reale a chi vive quotidianamente situazioni di grande fragilità. Continueremo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro e le risorse destinate alla non autosufficienza siano sempre più adeguate ai bisogni del territorio».



L'assessorato ha impegnato le risorse euro a valere sul "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza". Saranno destinate a tutte le Asp sulla base della comunicazione del numero delle persone con disabilità gravissima. I soggetti censiti a gennaio risultano 15.882.



