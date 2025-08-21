Su RMC 101 al via "Fuori Scena"

21/08/2025 15:25:00

Domani, venerdì 22 agosto prende il via su RMC 101 “Fuori Scena”, il nuovo programma settimanale dedicato agli eventi estivi ancora in corso nella provincia di Trapani. In onda ogni venerdì dalle 16 alle 18, il format sarà condotto da Serena Giacalone e offrirà uno spazio di approfondimento e informazione sul territorio, con un’attenzione particolare alle iniziative culturali, musicali e turistiche che animano l’estate trapanese.

“Fuori Scena” accenderà i riflettori sugli appuntamenti da non perdere, dalle sagre di paese ai grandi eventi in cartellone, raccontati direttamente dai protagonisti: artisti, organizzatori, amministratori locali e operatori culturali saranno ospiti in studio o in collegamento per svelare il dietro le quinte delle manifestazioni e offrire uno sguardo privilegiato sull’offerta estiva del territorio.

Un vero e proprio viaggio settimanale tra le eccellenze e le curiosità della provincia, pensato per chi vuole vivere fino in fondo questa coda d’estate.



