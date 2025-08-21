Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
21/08/2025 15:25:00

Su RMC 101 al via "Fuori Scena"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755772082-0-su-rmc-101-al-via-fuori-scena.jpg

Domani, venerdì 22 agosto prende il via su RMC 101 “Fuori Scena”, il nuovo programma settimanale dedicato agli eventi estivi ancora in corso nella provincia di Trapani. In onda ogni venerdì dalle 16 alle 18, il format sarà condotto da Serena Giacalone e offrirà uno spazio di approfondimento e informazione sul territorio, con un’attenzione particolare alle iniziative culturali, musicali e turistiche che animano l’estate trapanese.

“Fuori Scena” accenderà i riflettori sugli appuntamenti da non perdere, dalle sagre di paese ai grandi eventi in cartellone, raccontati direttamente dai protagonisti: artisti, organizzatori, amministratori locali e operatori culturali saranno ospiti in studio o in collegamento per svelare il dietro le quinte delle manifestazioni e offrire uno sguardo privilegiato sull’offerta estiva del territorio.

Un vero e proprio viaggio settimanale tra le eccellenze e le curiosità della provincia, pensato per chi vuole vivere fino in fondo questa coda d’estate. 



Spettacoli | 2025-08-21 15:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/su-rmc-101-al-via-fuori-scena-250.jpg

Su RMC 101 al via "Fuori Scena"

Domani, venerdì 22 agosto prende il via su RMC 101 “Fuori Scena”, il nuovo programma settimanale dedicato agli eventi estivi ancora in corso nella provincia di Trapani. In onda ogni venerdì dalle 16 alle 18, il format...

Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...