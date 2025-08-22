Bohemian Rhapsody: vent’anni di tributo ai Queen tra passione e resilienza

22/08/2025 14:00:00

La Sicilia celebra vent’anni di musica all’insegna dell’amore per i Queen. I Bohemian Rhapsody, una delle tribute band più longeve e riconosciute a livello nazionale, festeggiano il loro ventesimo anniversario con una reunion che promette emozioni e nuovi orizzonti.

Nati nel 2005 dall’intuizione di Fabrizio Vassallo (voce) e Marco Alagna (chitarra), i Bohemian Rhapsody hanno trasformato la passione per Freddie Mercury e compagni in un progetto autentico, riconosciuto dai fan club ufficiali italiani ed esteri e persino citato sul sito di Brian May. Non una semplice imitazione, ma uno studio meticoloso e un tributo fedele all’essenza della band britannica.

La formazione originaria, completata da Andrea Floreno (basso), Giuseppe Gervasi (tastiere) e Vito Oddo (batteria), si ispirava al leggendario concerto del 1986 al Wembley Stadium. Dal debutto tra il 2006 e il 2007, i Bohemian Rhapsody hanno conquistato i palchi siciliani con crescente successo, affrontando inevitabili cambi di line-up ma senza mai smarrire la propria identità.

Negli anni, la batteria è passata nelle mani di Carlo La Pica, mentre alle chitarre si sono alternati Edoardo La Francesca, Mattia Argentino e Pietro Venza, divenuto figura di riferimento del gruppo. Nel 2015 il testimone al basso è passato da Floreno a Luigi La Francesca, segnando una nuova fase della band. La pandemia, come per tanti, ha imposto una lunga pausa, ma non ha scalfito la volontà di continuare.

Oggi, a vent’anni dalla nascita, i Bohemian Rhapsody tornano sulle scene con un rinnovato entusiasmo. Alla tastiera entra Salvatore Buffa, che prende il posto di Gervasi, riportando la band allo spirito delle origini ma con una nuova energia.

Non si tratta soltanto di una celebrazione, ma di una dichiarazione d’intenti: proseguire il viaggio nel nome dei Queen, mantenendo viva quella fiamma che li accompagna dal primo giorno.

In un panorama musicale sempre più veloce e dispersivo, i Bohemian Rhapsody ricordano l’importanza dell’autenticità. La loro forza non è solo nella tecnica, ma nella capacità di trasmettere emozioni reali: “Tutto ciò che nasce dal cuore, inevitabilmente, tocca l’anima. E questo è il potere autentico della musica”.



