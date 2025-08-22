Sezioni
Cronaca
22/08/2025 16:44:00

Ragazzino di 15 anni morto schiacciato da un trattore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755874025-0-ragazzino-di-15-anni-morto-schiacciato-da-un-trattore.jpg

Tragedia in provincia di Ragusa. Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. 

 

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto. 

 

Sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Il quindicenne morto si chiama Andrea Passalacqua. L’azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima. Quando è arrivato l’elisoccorso, il ragazzo era già senza vita.



