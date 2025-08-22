Sezioni
Cronaca
22/08/2025 09:00:00

Tragedia in Sicilia. Tenta di spegnere un incendio ma muore carbonizzato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755843243-0-tragedia-in-sicilia-tenta-di-spegnere-un-incendio-ma-muore-carbonizzato.jpg

 Un uomo è stato trovato morto ieri dai vigili del fuoco mentre spegnevano un incendio a Santa Cristina Gela, nel Palermitano, in contrada Pianetto.

Il corpo è parzialmente carbonizzato. Si chiamava Sebastiano D’Amico, e aveva 59 anni. Era socio di un acquedotto privato che fornisce acqua per l’irrigazione.

Il suo corpo è stato trovato vicino a un deposito di attrezzature, dopo che i familiari della vittima avevano lanciato l’allarme ai carabinieri perché non riuscivano a mettersi in contatto con il congiunto, recatosi nella zona dove è divampato l’incendio per effettuare dei lavori. Secondo una prima ricostruzione, D'Amico stava tentando di spegnere l'incendio ma è stato sopraffatto dalle fiamme e dal fumo. 

L’esame del medico legale sul corpo di D’Amico ha confermato che la morte è stata provocata dalle fiamme che hanno causato gravissime ustioni sul corpo. Non è stata disposta l’autopsia. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.



