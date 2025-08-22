Tragico incidente a Palermo, muoiono due ragazzi di 17 e 21 anni

22/08/2025 07:56:00

Due giovani motociclisti sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto in via Duca degli Abruzzi, a Palermo, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriel Aliberti, 17 anni, e Alessandro Lopriore, 21 anni, entrambi residenti nel capoluogo siciliano.

I due ragazzi viaggiavano a bordo di due motociclette quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati violentemente. L’impatto è stato devastante. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani, morti sul colpo.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un terzo ragazzo, M.C., 16 anni, che viaggiava su uno dei mezzi. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Sofia e successivamente trasferito al trauma center in condizioni gravissime. Ha riportato traumi cranico-toracici e fratture alle costole. I medici sono intervenuti per drenare sangue dai polmoni e la prognosi resta riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenute quattro ambulanze e diverse pattuglie della Polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada per permettere i rilievi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sono le ennesime vittime di un'estate drammatica nelle strade siciliane.



