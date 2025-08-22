Marsala: martedì 26 agosto Valerio Vartolo presenta “Sotto tiro”

22/08/2025 09:10:00

Martedì 26 agosto, alle ore 18:30, presso la Società Canottieri di Marsala, si terrà la presentazione del libro “Sotto tiro. La libertà di stampa sul banco degli imputati” (Zolfo Editore), scritto dall’avvocato Valerio Vartolo con la prefazione di Gery Palazzotto.

L’incontro sarà introdotto dall’avv. Renzo Carini, presidente della Società Canottieri, moderato dal giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo e vedrà il dialogo con il sostituto procuratore di Marsala Roberto Piscitello.

Il libro

Sotto tiro è un libro di straordinaria attualità. Ci porta dentro le aule dei tribunali d'Italia e non solo: attraverso casi emblematici, mostra come la libertà di stampa ogni giorno viva ‒ e non di rado muoia ‒ tra le contraddizioni e le miserie di un sistema giudiziario in crisi, tra crescenti restrizioni imposte a un principio cardine dello Stato di diritto e attacchi mirati a silenziare le voci critiche.

Non è un manuale di diritto, né offre facili scorciatoie o soluzioni che possano sostituire il ricorso a uno studio legale. Con uno stile sferzante e spesso ironico, smaschera la retorica solenne legata all'idea dei giornalisti come "cani da guardia della democrazia". Li riporta alla realtà quotidiana, segnata da resistenze e prepotenze che accompagnano l'esercizio della professione nel nostro Paese.

Racconta anche di giornalisti che talvolta si nascondono dietro questo principio per condurre operazioni ben lontane dal vero diritto di cronaca. Di avvocati che diventano il "braccio armato" delle querele temerarie intentate dai clienti contro la libertà di informare e il diritto dei cittadini a essere informati. Di alcuni giudici pronti a difendere certe libertà solo finché non sfiorano le ombre del potere giudiziario. E infine di potenti, o presunti tali, che non tollerano la stampa libera.

L’autore

Valerio Vartolo è avvocato, specializzato in Diritto penale dell’informazione. Difende giornalisti, freelance ed editori nei procedimenti civili e penali connessi all’esercizio della professione. Ha collaborato con la rivista La Tribuna ed è stato difensore dell’Associazione della Stampa e dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna nel maxiprocesso “Aemilia”.

Molti dei casi da lui seguiti hanno avuto rilievo nazionale per i temi trattati: diritto di cronaca, diritto di critica, diritto di satira e tutela delle fonti confidenziali.

L’evento è organizzato da Società Canottieri Marsala e TP24, con la collaborazione di Bussolaweb, Katia Store e Dome Hotel.



