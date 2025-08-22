Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
22/08/2025 07:00:00

Rifiuti abbandonati, la confisca dei veicoli è legge: Marsala tra i comuni apripista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755820457-0-rifiuti-abbandonati-la-confisca-dei-veicoli-e-legge-marsala-tra-i-comuni-apripista.jpg

Dal 9 agosto è entrata in vigore la nuova normativa nazionale che inasprisce le sanzioni contro chi abbandona rifiuti servendosi di un’auto. Le telecamere di videosorveglianza diventano strumenti di prova: sarà sufficiente la targa per risalire al responsabile anche a distanza di settimane.

 

Le misure introdotte prevedono multe da 1.500 a 18.000 euro, sospensione della patente fino a sei mesi, l’arresto fino a cinque anni e mezzo nei casi di smaltimento illecito in aree protette e, soprattutto, la confisca del veicolo utilizzato.

 

Marsala aveva già anticipato questo provvedimento. Il sindaco Massimo Grillo ricorda come il Comune fu il primo in Italia a introdurre il fermo amministrativo dei mezzi impiegati per l’abbandono dei rifiuti, misura oggi recepita dalla legge nazionale.

 

Intanto, il nuovo comandante della Polizia municipale, Giuseppe D’Alessandro, annuncia un piano di controlli su tutto il territorio. Il Comune punta anche a rafforzare la videosorveglianza: due progetti, già presentati al Ministero dell’Interno, prevedono un investimento di circa 550 mila euro per l’installazione di oltre 250 telecamere tra centro, periferie e borgate.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...