Rifiuti abbandonati, la confisca dei veicoli è legge: Marsala tra i comuni apripista

22/08/2025 07:00:00

Dal 9 agosto è entrata in vigore la nuova normativa nazionale che inasprisce le sanzioni contro chi abbandona rifiuti servendosi di un’auto. Le telecamere di videosorveglianza diventano strumenti di prova: sarà sufficiente la targa per risalire al responsabile anche a distanza di settimane.

Le misure introdotte prevedono multe da 1.500 a 18.000 euro, sospensione della patente fino a sei mesi, l’arresto fino a cinque anni e mezzo nei casi di smaltimento illecito in aree protette e, soprattutto, la confisca del veicolo utilizzato.

Marsala aveva già anticipato questo provvedimento. Il sindaco Massimo Grillo ricorda come il Comune fu il primo in Italia a introdurre il fermo amministrativo dei mezzi impiegati per l’abbandono dei rifiuti, misura oggi recepita dalla legge nazionale.

Intanto, il nuovo comandante della Polizia municipale, Giuseppe D’Alessandro, annuncia un piano di controlli su tutto il territorio. Il Comune punta anche a rafforzare la videosorveglianza: due progetti, già presentati al Ministero dell’Interno, prevedono un investimento di circa 550 mila euro per l’installazione di oltre 250 telecamere tra centro, periferie e borgate.



