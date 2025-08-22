Niente biglietti per i residenti di Agrigento per Folgore Castelvetrano-Unitas Sciacca

22/08/2025 15:00:00

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Agrigento in occasione dell’incontro di calcio Folgore Castelvetrano–Unitas Sciacca, valido per la Coppa Italia Eccellenza – Regione Sicilia, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano.

Il provvedimento, adottato dopo un confronto con il Questore, si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La decisione tiene conto della storica rivalità tra le due tifoserie, ritenuta potenzialmente a rischio per l’incolumità non solo degli spettatori ma anche degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito dei supporter.

L’incontro, che segna un passaggio importante della competizione regionale, sarà dunque accessibile ai soli tifosi non residenti nella provincia di Agrigento.

La Prefettura sottolinea che la misura è stata adottata per garantire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili episodi di tensione, nell’ottica di assicurare la massima tutela agli appassionati e alla comunità locale.



