  Meteo Sicilia, arriva la tregua dal caldo torrido: temperature in calo

22/08/2025 08:05:00

Dopo giorni di afa e caldo opprimente, la Sicilia tira (finalmente) un sospiro di sollievo. Un cambio nelle condizioni meteo sta interessando l’isola a partire da oggi, venerdì 22 agosto, portando un calo delle temperature, venti più freschi e cieli in prevalenza sereni. Ma attenzione: l’umidità resta alta, soprattutto lungo le zone costiere.

Afa lungo le coste, ma l’aria cambia

Sulla fascia tirrenica e nelle zone meridionali dell’isola, il caldo afoso ha raggiunto il picco nelle ultime ore, complice la sovrapposizione tra aria calda in uscita e nuove correnti fresche e umide in arrivo da nord-ovest. Il risultato? Un clima appiccicoso e fastidioso, soprattutto nelle aree urbane e costiere, con qualche nube bassa in formazione tra i rilievi dei Nebrodi e dei Peloritani.

Le previsioni per il weekend

A partire da sabato 23 agosto, le temperature continueranno a calare, con valori di qualche grado sotto la media stagionale, soprattutto nei settori tirrenici e interni. I venti di maestrale, moderati su buona parte della regione, soffieranno più intensamente nel trapanese e lungo il Canale di Sicilia, dove i mari risulteranno anche molto mossi.

Per domenica 24 agosto, il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con un ulteriore lieve calo termico e venti che ruoteranno gradualmente a tramontana. Le condizioni saranno ideali per chi vorrà approfittare dell’ultimo weekend di agosto per una gita o una giornata al mare, anche se le acque agitate potrebbero sconsigliare i tuffi in alcune zone.

Focus su Trapani

Oggi, a Trapani, il cielo si presenta poco nuvoloso o velato, con temperature comprese tra i 24 e i 28 gradi. Il picco termico è previsto intorno alle 14. I venti soffieranno da nord-ovest a circa 25 km/h, con raffiche più contenute in serata. Il livello di radiazione UV sarà elevato, con un valore massimo di 8.3: attenzione all’esposizione al sole nelle ore centrali.

Cosa succede la prossima settimana?

Dopo la breve tregua del weekend, l’alta pressione tornerà a farsi sentire a partire da lunedì, con un nuovo graduale aumento delle temperature e condizioni di tempo stabile. I primi segnali di un nuovo ritorno del caldo si faranno sentire già da martedì.



