Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
22/08/2025 08:05:00

  Meteo Sicilia, arriva la tregua dal caldo torrido: temperature in calo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-08-2025/1755842881-0-meteo-sicilia-arriva-la-tregua-dal-caldo-torrido-temperature-in-calo.jpg

 Dopo giorni di afa e caldo opprimente, la Sicilia tira (finalmente) un sospiro di sollievo. Un cambio nelle condizioni meteo sta interessando l’isola a partire da oggi, venerdì 22 agosto, portando un calo delle temperature, venti più freschi e cieli in prevalenza sereni. Ma attenzione: l’umidità resta alta, soprattutto lungo le zone costiere.

Afa lungo le coste, ma l’aria cambia

Sulla fascia tirrenica e nelle zone meridionali dell’isola, il caldo afoso ha raggiunto il picco nelle ultime ore, complice la sovrapposizione tra aria calda in uscita e nuove correnti fresche e umide in arrivo da nord-ovest. Il risultato? Un clima appiccicoso e fastidioso, soprattutto nelle aree urbane e costiere, con qualche nube bassa in formazione tra i rilievi dei Nebrodi e dei Peloritani. 

Le previsioni per il weekend

A partire da sabato 23 agosto, le temperature continueranno a calare, con valori di qualche grado sotto la media stagionale, soprattutto nei settori tirrenici e interni. I venti di maestrale, moderati su buona parte della regione, soffieranno più intensamente nel trapanese e lungo il Canale di Sicilia, dove i mari risulteranno anche molto mossi.

Per domenica 24 agosto, il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con un ulteriore lieve calo termico e venti che ruoteranno gradualmente a tramontana. Le condizioni saranno ideali per chi vorrà approfittare dell’ultimo weekend di agosto per una gita o una giornata al mare, anche se le acque agitate potrebbero sconsigliare i tuffi in alcune zone.

Focus su Trapani

Oggi, a Trapani, il cielo si presenta poco nuvoloso o velato, con temperature comprese tra i 24 e i 28 gradi. Il picco termico è previsto intorno alle 14. I venti soffieranno da nord-ovest a circa 25 km/h, con raffiche più contenute in serata. Il livello di radiazione UV sarà elevato, con un valore massimo di 8.3: attenzione all’esposizione al sole nelle ore centrali.

Cosa succede la prossima settimana?

Dopo la breve tregua del weekend, l’alta pressione tornerà a farsi sentire a partire da lunedì, con un nuovo graduale aumento delle temperature e condizioni di tempo stabile. I primi segnali di un nuovo ritorno del caldo si faranno sentire già da martedì.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...