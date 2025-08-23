"Noi aggrediti in piazza Loggia a Marsala. Adesso basta, serve più sicurezza"

23/08/2025 13:10:00

Una serata d’estate, in una piazza Loggia piena di famiglie, bambini e turisti, rovinata da un’aggressione verbale e fisica da parte di un gruppo di persone che stavano giocando al pallone tra la folla. E' quanto avvenuto nel centro storico di Marsala ieri sera. A denunciare l'episodio Giovanni Mauro, ex consigliere comunale e assessore a Marsala. In una lettera-appello oltre a raccontare quanto è successo chiede maggiore sicurezza in città.

Ecco la sua lettera.

Io sottoscritto Giovanni Mauro, ex consigliere comunale ed assessore del Comune di Marsala, rappresenta un increscioso episodio avvenuto in piazza Loggia, intorno alle ore dieci e trenta di ieri sera mentre ero seduto con la mia signora.

La piazza era gremita di gente, compreso bambini piccoli e la chiesa aperta a numerosi turisti e in tutto questo scenario giocavano al pallone quattro uomini di nazionalità tunisina.



A via di dare pallonate purtroppo hanno colpito violentemente ad un occhio una donna, proprio davanti ai nostri occhi!

Per tale ragione, considerato che non c'era alcun vigilante, è venuto spontaneo intervenire e dire che era vergognoso giocare al pallone in mezzo alla gente.

A quel punto uno di loro hai inveito contro di noi e con al seguito altre altre persone hanno tentato di aggredirci.

Il peggio è stato evitato solo perché uno di loro è stato allontanato con forza da terze persone.

Alla fine scappano tutti quando chiedo aiuto dicendo di chiamare le forze dell'ordine.

Bisogna fare qualcosa per la nostra città che è diventata di dominio di bande di criminali.



Non bisogna più aspettare!

E' doveroso restituire ai marsalesi la serenità di vivere con gioia e senza preoccupazioni la vita in città, soprattutto in spazi pubblici frequentati da famiglie e turisti.



E' necessario trovare soluzioni per garantire la convivenza pacifica e rispettosa tra i cittadini.

Potrebbe essere utile discutere con le autorità locali possibili misure per migliorare la sicurezza e la gestione degli spazi pubblici, come ad esempio l'installazione di telecamere di sorveglianza o l'aumento della presenza di vigilantes o polizia municipale nelle aree più frequentate.

Bisogna lavorare attivamente per il bene della città.



