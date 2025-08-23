Sezioni
Cronaca
23/08/2025 13:20:00

Marsala, scoperto a bruciare rifiuti si dà alla fuga. Denunciato un giovane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755948111-0-marsala-scoperto-a-bruciare-rifiuti-si-da-alla-fuga-denunciato-un-giovane.jpg

 I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo distaccamento CITES di Trapani, hanno denunciato un 21enne di nazionalità straniera per abbandono e combustione illecita di rifiuti.


Durante un servizio di controllo del territorio in aree di interesse naturalistico, i militari sorprendevano il 21enne mentre stava bruciando un cumulo di circa 1 metro cubo di rifiuti urbani. L’uomo, alla vista dei militari, fuggiva a bordo della propria autovettura e, con l’ausilio di altre pattuglie dell’Arma giunte in supporto, veniva fermato e bloccato poco dopo.


A seguito di accertamenti, al 21enne venivano inoltre contestate sanzioni al codice della strada per essersi posto alla guida del veicolo – privo di copertura assicurativa obbligatoria e di carta di circolazione - senza aver mai conseguito la patente di guida.
I rifiuti parzialmente combusti e il veicolo utilizzato venivano sottoposti sequestro.

 