I Sud Sound System a Trapani e gli altri eventi del fine settimana

23/08/2025 06:00:00

È un fine settimana intenso in tutta la provincia di Trapani. Cinema, musica e incontri che accendono il centro storico di Trapani con il Film Festival. Accanto al festival, non mancano appuntamenti di teatro, musica popolare, archeologia e concerti in giro per la provincia.

Trapani Film Festival – il cuore del weekend

Un solo biglietto per ogni serata e un cartellone che unisce cinema, musica e talk. Ecco i programmi:

Sabato 23 agosto

20:30 – De Core Podcast TpFF con Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, ospiti Raiz, Jaka, Dimartino, Francesco Torre e Platimiro Fiorenza. Previsti riconoscimenti a Raiz e Dimartino.

21:30 – Proiezione del film Musicanti con la Pianola (113 min).

23:00 – Concerto evento Jaka – Back to Trapani con The Elymians Band e special guest Raiz (Almamegretta) e Hi Kee dalla Giamaica.

Domenica 24 agosto

20:30 – De Core Podcast TpFF con Pieravanti e Danilo da Fiumicino, musica live di Roberto Lobbe Procaccini. Ospiti: Ivan Ferrandes (location manager), Pif – che ripercorrerà la sua carriera e riceverà un premio speciale –, Roberto “Pivio” Pischiutta, Simona Cavallari, Carmen Giardina, Sara Baccarini, Francesco Torre, Raffaele Vannoli.

21:30 – Cerimonia ufficiale del TpFF 2025.

22:00 – Grande chiusura musicale con Vybes, Ilan Muccino e il concerto dei Sud Sound System.

Egadi Podcast Festival – Favignana

Sabato 23 agosto, ore 21:00 – Piazza Europa

Debutta la rassegna dedicata al mondo del podcast e del Mediterraneo. Ospiti Giuseppe Pipitone e Maddalena Oliva con Mattanza, racconto sul contesto mafioso del ’92. A seguire omaggio a Giacomino d’Asta con la proiezione del podcast Il gelataio curatore.

Segesta Teatro Festival

Sabato 23 e domenica 24 agosto – Teatro Antico di Segesta

Proseguono le rappresentazioni classiche: in scena Oedipus con Giuseppe Pambieri, regia di Claudio Collovà.

Archeologia a Marsala

Sabato 23 (16–19) e domenica 24 agosto (10–13 e 16–19)

Riaprono tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo con visite guidate a cura di ArcheOfficina:

Chiesa di S. Maria della Grotta

Latomia dei Niccolini

Ipogeo di Crispia Salvia

Triskele Food Festival – Mazara del Vallo

Sabato 23 e domenica 24 agosto, dalle 17:00 all’1:00 – Piazza Mokarta

Sapori siciliani, street food, show cooking e musica dal vivo nel cuore del Festino di San Vito.

Kalatareggaenight – Calatafimi Segesta

Lunedì 25 agosto, ore 22:00 – Piazza N. Mazzara

Concerto reggae con la band Shakalab, special guest Bunna, ospiti Jay Jay, Barile e Ree Know. Ingresso libero.

Donne in una notte pantesca – Pantelleria

Lunedì 25 agosto, ore 21:00 – Piazzetta Messina

Concerto gratuito con Giorgia Renosto e Dario Spezia: un viaggio musicale nel mondo delle canzoni dedicate alle donne, tra repertorio italiano e internazionale.



