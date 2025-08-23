I Sud Sound System a Trapani e gli altri eventi del fine settimana
È un fine settimana intenso in tutta la provincia di Trapani. Cinema, musica e incontri che accendono il centro storico di Trapani con il Film Festival. Accanto al festival, non mancano appuntamenti di teatro, musica popolare, archeologia e concerti in giro per la provincia.
Trapani Film Festival – il cuore del weekend
Un solo biglietto per ogni serata e un cartellone che unisce cinema, musica e talk. Ecco i programmi:
Sabato 23 agosto
20:30 – De Core Podcast TpFF con Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, ospiti Raiz, Jaka, Dimartino, Francesco Torre e Platimiro Fiorenza. Previsti riconoscimenti a Raiz e Dimartino.
21:30 – Proiezione del film Musicanti con la Pianola (113 min).
23:00 – Concerto evento Jaka – Back to Trapani con The Elymians Band e special guest Raiz (Almamegretta) e Hi Kee dalla Giamaica.
Domenica 24 agosto
20:30 – De Core Podcast TpFF con Pieravanti e Danilo da Fiumicino, musica live di Roberto Lobbe Procaccini. Ospiti: Ivan Ferrandes (location manager), Pif – che ripercorrerà la sua carriera e riceverà un premio speciale –, Roberto “Pivio” Pischiutta, Simona Cavallari, Carmen Giardina, Sara Baccarini, Francesco Torre, Raffaele Vannoli.
21:30 – Cerimonia ufficiale del TpFF 2025.
22:00 – Grande chiusura musicale con Vybes, Ilan Muccino e il concerto dei Sud Sound System.
Egadi Podcast Festival – Favignana
Sabato 23 agosto, ore 21:00 – Piazza Europa Debutta la rassegna dedicata al mondo del podcast e del Mediterraneo. Ospiti Giuseppe Pipitone e Maddalena Oliva con Mattanza, racconto sul contesto mafioso del ’92. A seguire omaggio a Giacomino d’Asta con la proiezione del podcast Il gelataio curatore.
Segesta Teatro Festival
Sabato 23 e domenica 24 agosto – Teatro Antico di Segesta Proseguono le rappresentazioni classiche: in scena Oedipus con Giuseppe Pambieri, regia di Claudio Collovà.
Archeologia a Marsala
Sabato 23 (16–19) e domenica 24 agosto (10–13 e 16–19) Riaprono tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo con visite guidate a cura di ArcheOfficina:
Chiesa di S. Maria della Grotta
Latomia dei Niccolini
Ipogeo di Crispia Salvia
Triskele Food Festival – Mazara del Vallo
Sabato 23 e domenica 24 agosto, dalle 17:00 all’1:00 – Piazza Mokarta Sapori siciliani, street food, show cooking e musica dal vivo nel cuore del Festino di San Vito.
Kalatareggaenight – Calatafimi Segesta
Lunedì 25 agosto, ore 22:00 – Piazza N. Mazzara Concerto reggae con la band Shakalab, special guest Bunna, ospiti Jay Jay, Barile e Ree Know. Ingresso libero.
Donne in una notte pantesca – Pantelleria
Lunedì 25 agosto, ore 21:00 – Piazzetta Messina Concerto gratuito con Giorgia Renosto e Dario Spezia: un viaggio musicale nel mondo delle canzoni dedicate alle donne, tra repertorio italiano e internazionale.
Dal 5 al 7 settembre 2025, l’isola di Mozia si trasformerà in un laboratorio creativo unico nel suo genere, ospitando la prima edizione dell’Otium Festival, curato dall’omonima associazione culturale. L’evento propone...
La suggestiva cornice dello Scalo Vecchio di Marettimo accoglierà, sabato 6 settembre alle ore 18.30, la presentazione ufficiale del romanzo I Segreti di Cala Nera, pubblicato da Thauma Editore. L’appuntamento rientra nella rassegna...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...