Marsala, riconoscimento ai volontari che proteggono i nidi di tartarughe marine

23/08/2025 18:00:00

l Comune di Marsala e il WWF hanno consegnato un attestato di riconoscimento ai volontari che da settimane si occupano della tutela dei nidi di tartarughe marine lungo il litorale sud. Angela Di Girolamo, Elodia Agostini, Daniela Fina, Maurizio Fedele e Michele Amato hanno monitorato le spiagge dove le tartarughe hanno deposto le uova, contribuendo alla salvaguardia dei piccoli appena nati.

Durante la cerimonia, il sindaco Massimo Grillo ha ricordato come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia un elemento importante nella gestione delle questioni ambientali, sottolineando anche il percorso di riqualificazione del fronte mare avviato dal Comune.

Secondo i responsabili del WWF, Vincenzo Reina e Nicola Napolitano, la presenza dei volontari è determinante per proteggere i nidi — distribuiti dall’ex Pakeka fino a Sibiliana — e per favorire il raggiungimento del mare da parte delle tartarughine, che spesso rischiano di essere disorientate dalle luci artificiali.

Il comandante della Guardia Costiera, Vito Miceli, ha evidenziato la collaborazione con il WWF, ricordando l’impegno nel sensibilizzare cittadini e operatori marittimi sul rispetto dell’ambiente costiero.

Anche l’assessore Salvatore Agate ha richiamato l’attenzione sul necessario equilibrio tra fruizione delle spiagge e tutela dei nidi, mentre il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, ha sottolineato il valore della partecipazione attiva dei cittadini, citando in particolare la presenza di una turista tra i volontari premiati.



