Petrosino: finiti i lavori di collocazione dei nuovi guard rail al Lungomare Biscione

23/08/2025 00:00:00

Sono stati ultimati a Petrosino gli interventi di sostituzione e nuova collocazione dei guard rail lungo i tratti danneggiati o mancanti del lungomare Biscione.

L’opera si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree maggiormente frequentate dalla comunità e dai visitatori.

«Garantiamo sicurezza, decoro e fruibilità di uno dei luoghi più frequentati del nostro territorio. Un impegno mantenuto per la tutela della collettività», ha dichiarato il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, commentando il completamento dei lavori.

Il lungomare Biscione rappresenta uno dei punti di riferimento più importanti della città, sia per i residenti che per i turisti. L’intervento contribuisce quindi non solo ad accrescere la sicurezza stradale, ma anche a migliorare l’immagine e la vivibilità di un’area simbolo del territorio.



