Alcamo, crollo di calcinacci dal campanile. Verifiche sulla chiesa Madonna della Catena

24/08/2025 20:00:00

Verifiche strutturali al campanile della chiesa della Madonna della Catena, ad Alcamo, dopo la caduta di alcuni calcinacci nei giorni scorsi. L'episodio ha creato molta preoccupazione per la chiesa del 600 situata tra la via Florio e via Italia.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco nella serata di martedì, sono state avviate verifiche tecniche con il coinvolgimento del Comune e della Soprintendenza ai Beni culturali.

L’area è stata transennata e il Comune ha disposto il divieto di sosta lungo il tratto interessato, per evitare rischi. Secondo il comando dei vigili urbani, si tratta di una situazione da non sottovalutare, che richiede anche la messa in sicurezza dei locali della sacrestia adiacenti alla chiesa.

Il comandante della Polizia Municipale ha segnalato il dissesto statico della struttura e chiesto l’intervento di un tecnico qualificato per valutare i lavori di consolidamento. Il precedente crollo aveva danneggiato l’ingresso di una banca poco distante, rendendo necessario l’intervento urgente per evitare danni maggiori.



