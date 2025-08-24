Sezioni
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Dai Comuni

» Dai Comuni
24/08/2025 07:00:00

Marsala: martedì consiglio comunale su regolamenti e debiti fuori bilancio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-08-2025/1755943608-0-marsala-martedi-consiglio-comunale-su-regolamenti-e-debiti-fuori-bilancio.jpg

Il Consiglio comunale di Marsala è stato convocato per martedì 26 agosto alle ore 17.30. All’ordine del giorno figurano tre punti principali: l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dell’Ufficio economato, il via libera al nuovo statuto di “Marsala Servizi” – che andrà a sostituire l’attuale statuto di “Marsala Schola” – e l’approvazione del regolamento sulla “Movida”, tema da tempo al centro del dibattito cittadino.

 

 Sarà dato spazio ai debiti fuori bilancio. Questa volta si tratta di ben 43 delibere, che i consiglieri dovranno esaminare e approvare. Non un primato assoluto, ma certamente un numero considerevole che rischia di catalizzare l’intera seduta.

 

 



