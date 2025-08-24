Marsala: martedì consiglio comunale su regolamenti e debiti fuori bilancio

Il Consiglio comunale di Marsala è stato convocato per martedì 26 agosto alle ore 17.30. All’ordine del giorno figurano tre punti principali: l’approvazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dell’Ufficio economato, il via libera al nuovo statuto di “Marsala Servizi” – che andrà a sostituire l’attuale statuto di “Marsala Schola” – e l’approvazione del regolamento sulla “Movida”, tema da tempo al centro del dibattito cittadino.
Sarà dato spazio ai debiti fuori bilancio. Questa volta si tratta di ben 43 delibere, che i consiglieri dovranno esaminare e approvare. Non un primato assoluto, ma certamente un numero considerevole che rischia di catalizzare l’intera seduta.