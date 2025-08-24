Nave Mediterranea approda a Trapani, soccorse le dieci persone salvate il 21 agosto

La nave umanitaria della Ong Mediterranea Saving Humans è entrata ieri sera nel porto di Trapani contravvenendo alle disposizioni delle autorità italiane, che avevano indicato Genova come porto sicuro per lo sbarco.
A bordo dell’imbarcazione si trovavano dieci migranti - soccorsi dai sanitari, sulle banchine del porto di Trapani vi erano due ambulanze - tra cui tre minori non accompagnati, soccorsi nella notte del 21 agosto nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto denunciato dall’equipaggio, le persone erano state abbandonate in mare da un gommone di tipo militare, rischiando di annegare sotto gli occhi dei soccorritori.
Gli attivisti hanno spiegato, in un video diffuso sui social, la scelta di non rispettare l’assegnazione ministeriale: “Il peggioramento delle condizioni psico-fisiche dei naufraghi non consente di affrontare ulteriori tre giorni di navigazione fino a Genova. Le persone devono sbarcare immediatamente per ricevere cure mediche e sostegno psicologico a terra”.
Dura la presa di posizione anche del capomissione, Beppe Caccia: “È inumano e inaccettabile costringere queste dieci persone a un viaggio così lungo, esponendole a ulteriori sofferenze evitabili”.
Lo sbarco a Trapani rappresenta dunque una sfida diretta al provvedimento del Ministero dell’Interno e rilancia il dibattito sull’assegnazione dei porti lontani alle navi delle Ong impegnate nei soccorsi nel Mediterraneo.