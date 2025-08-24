Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
24/08/2025 22:25:00

Il sindaco Tranchida: "Trapani prima in Sicilia per fondi PNRR ottenuti"

Il Comune di Trapani si conferma in testa tra le città capoluogo siciliane per fondi ottenuti partecipando a bandi pubblici e finanziamenti del PNRR. La città, guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, ha intercettato ben 48,25 milioni di euro, risultando anche il primo Comune della provincia per entità finanziaria acquisita.

 

A livello provinciale, il totale dei finanziamenti PNRR supera i 188 milioni di euro, di cui circa un quarto assegnato al capoluogo. Tradotto in numeri pro capite, a Trapani spettano 879,08 euro per abitante, un valore che testimonia la capacità dell’Amministrazione di attrarre risorse per progetti di sviluppo, rigenerazione urbana e innovazione.

“È un risultato eccezionale – commenta Tranchida – frutto del lavoro congiunto della mia squadra politica e dei tecnici comunali, in particolare dell’ex assessore Andreana Patti, dell’esperto Gianni Mauro e dell’ingegnere Amenta con il suo staff”.

 

Il sindaco promette che i fondi saranno utilizzati per cambiare il volto della città e migliorare la qualità della vita dei cittadini: “Trapani sarà protagonista di una vera rivoluzione urbana e sociale. E mentre altri parlano di futuro... noi lo realizziamo con i fatti”. La stoccata e verso il nuovo movimento politico fondato da Valerio Antonini.



