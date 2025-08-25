Cimitero Comunale di Marsala, tra rifiuti e pericolosi cantieri di lavoro tra i loculi

25/08/2025 22:00:00

Ancora una volta il cimitero comunale di Marsala finisce sotto i riflettori, e purtroppo non per motivi positivi. Dopo la recente segnalazione riguardante i loculi fatiscenti, la stessa nostra lettrice, tona a denunciare lo stato in cui versa il camposanto: ceste con fiori secchi e rifiuti abbandonati, un pontile per i lavori di ristrutturazione e un cantiere aperto proprio vicino ai loculi in cui, da pochi giorni, sono stati sepolti alcuni defunti.

Le immagini raccontano di una situazione poco decorosa e, soprattutto, pericolosa. Chi si reca a portare un fiore ai propri cari si trova letteralmente nel bel mezzo di un’area di lavoro, senza alcuna interdizione né misure di sicurezza adeguate. Una condizione che non solo manca di rispetto alla memoria dei defunti, ma mette anche a rischio i visitatori, costretti a muoversi tra ponteggi e materiali da cantiere.

«Se i lavori devono essere eseguiti – sottolinea la segnalazione – almeno si dovrebbe chiudere l’area per qualche giorno, così da garantire la sicurezza di tutti: sia dei lavoratori sia di chi va a pregare o a fare visita ai propri familiari».



