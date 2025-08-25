Sezioni
Cronaca
In un anno in Sicilia sono scomparse 3.600 persone. Trapani seconda provincia

 In Sicilia, nel solo 2024, sono scomparse nel nulla 3.627 persone. È quanto emerge dalla XXXII Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, che fotografa un fenomeno ancora preoccupante.

Trapani è la seconda provincia siciliana per numero di denunce, con 1.572 casi, in calo del 12% rispetto all’anno precedente ma comunque allarmanti. A colpire è soprattutto un dato: il 98% delle persone scomparse nel Trapanese sono straniere. In particolare, minori non accompagnati. Le denunce per i più giovani sono state 604, con una diminuzione del 19% rispetto al 2023. Gli italiani scomparsi nel 2024 sono appena 35.

Il 40% dei casi totali si è concluso con un ritrovamento (625 persone), ma resta alta l’attenzione sulla fascia più fragile: quella dei migranti che, una volta sbarcati, spariscono nel nulla. Minori e adulti che sfuggono ai radar delle autorità, spesso per inseguire reti informali o finire in circuiti opachi di sfruttamento.

Il fenomeno si inserisce nel più ampio contesto dei flussi migratori che attraversano la provincia di Trapani, una delle principali porte d’ingresso per chi arriva via mare.



