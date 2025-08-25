Sezioni
Istituzioni

» Dal Libero Consorzio
25/08/2025 09:20:00

Nuovo segretario generale all'ex Provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756102876-0-nuovo-segretario-generale-all-ex-provincia-di-trapani.jpg

Cambio ai vertici amministrativi del Libero Consorzio Comunale di Trapani: dal 1° settembre sarà Salvatore Pignatello il nuovo segretario generale dell’ex Provincia. Cinquantadue anni, originario di Milazzo e residente a Palermo, Pignatello è iscritto all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, da febbraio 2023, ha ricoperto l’incarico presso il Comune di Mazara del Vallo.

 

La nomina è stata formalizzata dal presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, sindaco di Mazara. Un ritorno per Pignatello, che aveva già guidato la segreteria del Consorzio trapanese dal 2022 prima di trasferirsi alla Città Metropolitana di Roma Capitale. In passato ha lavorato anche presso i Consorzi comunali di Enna, Gela e Termini Imerese.

La designazione arriva dopo la scadenza del mandato di Vincenzo Vassallo, che aveva ricoperto l’incarico ad interim. A determinare il ritorno di Pignatello è stato un provvedimento interno di assegnazione, sulla base delle prerogative previste dallo Statuto dell’Ente.

Pignatello, che ha ottenuto l’abilitazione alla dirigenza nel 2002, avrà il compito di supportare l’amministrazione nella riorganizzazione dell’ente intermedio, compresa la gestione degli incarichi tra i quattro Consorzi siciliani.



