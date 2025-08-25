Mazara: i Giovani Democrati sugli stalli: “Non si tutelano i disabili penalizzando tutti"

25/08/2025 17:00:00

I Giovani Democratici di Mazara del Vallo intervengono pubblicamente sull’ordinanza comunale che dispone la revoca e la conversione degli stalli personalizzati per disabili. Di seguito il testo integrale della presa di posizione.

"I Giovani Democratici di Mazara del Vallo esprimono forte perplessità in merito all’ordinanza dirigenziale n. 157 del 9/8/2025, con la quale il Comune ha disposto la revoca e la conversione di tutti gli stalli di sosta personalizzati per disabili in stalli generici, negandone inoltre il futuro rilascio. Noi riteniamo che l’obiettivo dell’equità e dell’efficienza degli spazi pubblici sia condivisibile, ma non può essere perseguito penalizzando indistintamente tutti. Gli stalli personalizzati vengono infatti concessi solo se sussistono condizioni precise: - assenza di un posto auto privato; - difficoltà reale a parcheggiare in prossimità dell’abitazione o del luogo di lavoro; - disabilità motorie, psichiche e sensoriali gravi certificate dalla commissione medica. Il Comune dovrebbe valutare, caso per caso, l’assegnazione di stalli personalizzati alle persone con disabilità, tenendo conto delle specifiche esigenze e del diverso livello di necessità. Una decisione di questa portata merita spiegazioni chiare e pubbliche, pertanto chiediamo: - Sono state verificate le condizioni con cui negli anni tali concessioni sono state rilasciate? - In che modo l’amministrazione intende garantire la tutela delle persone con disabilità più gravi, che spesso non possono percorrere lunghi tratti a piedi e che rischia di vedere limitata la propria autonomia? - In che modo la revoca di tutti gli stalli personalizzati, assegnati in base a criteri specifici, dovrebbe risolvere il problema indicato nell’ordinanza, secondo cui l’adozione generalizzata di stalli personalizzati avrebbe comportato un uso inefficiente degli spazi pubblici e una forte compressione della sosta ordinaria? Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di spiegare le ragioni di questa scelta: non tutte le situazioni sono uguali e generalizzare significa trascurare chi ha davvero bisogno di misure adeguate. Gli stalli personalizzati per disabili non sono la regola, ma rispondono a specifiche esigenze".

Benedetta Bianco - Vice segretaria Giovani Democratici Mazara del Vallo



