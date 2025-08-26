Sezioni
Cultura
26/08/2025 10:41:00

Marsala, proseguono le visite guidate nei siti archeologici di Lilibeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756194200-0-marsala-proseguono-le-visite-guidate-nei-siti-archeologici-di-lilibeo.png

Continuano per tutta l’estate le aperture straordinarie dei tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, con visite guidate curate dagli archeologi di ArcheOfficina ogni fine settimana.

Un’occasione preziosa per scoprire luoghi di grande fascino storico e artistico, accompagnati da chi ne conosce i segreti più nascosti. 

La Chiesa di Santa Maria della Grotta, incastonata tra le antiche latomie romane, accoglie i visitatori con i suoi affreschi medievali e l’atmosfera intima della chiesa rupestre barocca. Poco distante, la Latomia dei Niccolini racconta invece la trasformazione delle cave in spazi funerari da parte delle prime comunità cristiane tra III e IV secolo d.C., oggi immerse nel verde del convento dei Padri Agostiniani. Suggestivo e raro è infine l’Ipogeo di Crispia Salvia, camera funeraria sotterranea del II-III secolo d.C. che conserva iscrizioni e vivaci affreschi dal forte valore simbolico. Le visite si svolgono il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con partenze ogni ora fino a un’ora prima della chiusura. I biglietti hanno un costo variabile (tra i 2,50 e i 5 euro), ma è disponibile anche un ticket unico che consente l’accesso a tutti e tre i monumenti al prezzo di 12 euro (7 euro ridotto). Per informazioni e prenotazioni è attiva la biglietteria del Parco in Viale Vittorio Veneto, oltre ai contatti telefonici e mail di ArcheOfficina (3514849420 – lilibeo@archeofficina.com