Marsala: la 5C del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” insieme dopo 25 anni dal diploma

26/08/2025 02:00:00

Il tempo passa, ma certi legami restano immutati. La sera del 24 agosto 2025, a venticinque anni dal diploma, gli ex studenti della 5C del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala si sono ritrovati per una cena speciale che ha avuto il sapore di un tuffo nel passato.

Tra sorrisi, abbracci e ricordi, i compagni di un tempo hanno condiviso storie di vita, successi, cambiamenti e momenti di nostalgia, riscoprendo con emozione come l’affetto e la complicità nati sui banchi di scuola siano rimasti vivi nonostante il passare degli anni.

La serata, animata da una forte voglia di stare insieme, è stata scandita da brindisi e battute che hanno riportato tutti all’atmosfera leggera degli anni del liceo, quando il futuro era ancora tutto da scrivere. A suggellare l’incontro, una torta colorata con la scritta “5C – Maturità 2000”, simbolo di un legame capace di resistere alle distanze e al tempo.

“Sembrava di essere di nuovo tra i corridoi del Ruggieri – hanno raccontato alcuni dei presenti – con la stessa leggerezza e spensieratezza di allora”.

Più di una semplice rimpatriata, quella della 5C è stata un vero viaggio nel tempo: un’occasione per celebrare l’amicizia, la memoria condivisa e la bellezza di ritrovarsi, diversi ma in fondo sempre gli stessi.



