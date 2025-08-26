Marsala: si rivedono dopo 50 anni gli alunni della "Scuola Dammusello"

26/08/2025 18:00:00

Dopo cinquant’anni, il 20 agosto si è trasformato in una data indimenticabile per un gruppo di ex compagni di scuola che, con emozione e gioia, si sono ritrovati per rivivere ricordi, affetti e legami che il tempo non ha mai spezzato.

All’inizio, il riconoscersi non è stato immediato: i volti segnati dal tempo e le vite percorse lungo strade diverse hanno reso necessario presentarsi di nuovo. Ma è bastato un attimo, un sorriso, una battuta, perché riaffiorassero quella spensieratezza e quella goliardia tipiche dei banchi di scuola. Come se mezzo secolo fosse scivolato via in un lampo, lasciando spazio alla stessa armonia e alla stessa giovialità di allora.

Tra i racconti di vite fortunate e di percorsi talvolta più difficili, ciò che ha prevalso è stata la gioia di ritrovarsi, di condividere una serata serena e autentica. A rendere possibile questo incontro è stata l’iniziativa di Aurelia, che con entusiasmo e tenacia ha ricostruito la rete dei contatti, unendo i “quindici compagnetti” della scuola di campagna, la storica “Scuola Dammusello”.

Quel ritrovarsi ha rivelato una verità semplice e preziosa: nonostante il tempo, i compagni sono rimasti le stesse persone genuine, capaci di gioire delle piccole cose, legate da valori di fraternità, sincerità e umiltà. Una generazione che, come ha ricordato Aurelia, sembra ormai rara, ma che continua a custodire il senso profondo delle relazioni.

Il pensiero è andato anche alla maestra Maria Ernesta Marsalisi, guida indimenticata che avrebbe guardato con orgoglio i suoi alunni, oggi adulti e realizzati, cresciuti con dignità, famiglie solide e onesto lavoro.

La serata si è chiusa con una promessa: rivedersi ancora, coinvolgendo anche chi, per motivi di salute o distanza, non ha potuto essere presente, ma che è stato vicino con il cuore. Un incontro che non è stato solo un tuffo nel passato, ma una celebrazione di ciò che resta immutato: l’affetto sincero e il legame di una comunità di amici cresciuti insieme. “Grazie a tutti, vi voglio bene”, scrive Aurelia, dando voce al sentimento condiviso di una serata che resterà impressa come una pagina luminosa nelle vite di tutti i partecipanti.



