Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
27/08/2025 16:00:00

Chiude la 4^ edizione del Segesta Teatro Festival: 17mila spettatori in un solo mese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2025/1756303437-0-chiude-la-4-edizione-del-segesta-teatro-festival-17mila-spettatori-in-un-solo-mese.jpg

 Numeri da record per il Segesta Teatro Festival 2025, che chiude la quarta edizione firmata dal regista Claudio Collovà con oltre 17 mila spettatori in un solo mese: il miglior risultato di sempre. Un traguardo che consacra la rassegna tra i cartelloni più seguiti del Centro-Sud, in un’estate densa di proposte artistiche soprattutto nel Trapanese.

 

Il bilancio parla chiaro: 11 concerti, 20 spettacoli teatrali di 10 compagnie diverse, 4 coreografie, 6 prime nazionali e ben 8 compagnie under 35, tra il Teatro Antico, ampliato quest’anno a più di mille posti, e il suggestivo Tempio Dorico, che ha accolto i concerti serali. Una programmazione compatta ma varia, che ha unito tragedia classica, commedia latina, rock, musica d’autore, danza contemporanea e performance all’alba o sotto le stelle.

Il filo conduttore è stato l’impegno civile: molti artisti hanno ribadito in scena un chiaro no alla guerra e alla violenza, tra cui Laura Morante, avvolta in una bandiera palestinese, e Virgilio Sieni, che ha trasformato la danza in monito contro i conflitti.

 

“I 17 mila spettatori sono la conferma che Segesta è ormai un polo culturale e turistico di riferimento – ha commentato l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato –. Qui storia, paesaggio e cultura si fondono in un’esperienza unica, capace di attrarre visitatori e generare nuova attenzione”.

Il direttore del Parco archeologico, Luigi Biondo, sottolinea l’importanza del pubblico: “In una stagione altamente competitiva, la qualità paga. L’ampliamento della cavea è stato molto apprezzato e i numeri di quest’anno lo dimostrano: siamo cresciuti in maniera sostanziosa”.

Per il direttore artistico Claudio Collovà, che ha portato in scena un intenso “Oedipus” di Seneca collezionando tre sold out, il bilancio è “estremamente positivo: una successione di doni degli artisti, spettacoli che hanno emozionato e laboratori che hanno creato legami forti con il territorio”.

 

 

Restano negli occhi e nelle orecchie le voci di Eugenio Finardi, Filippo Graziani che ha cantato con il pubblico le canzoni del padre Ivan, Peppe Servillo, Emilio Solfrizzi, Lino Musella, Balletto Civile, Laura Morante, fino all’energia del trio Reijseger Fraanje Sylla e alla poesia di tanti giovani interpreti.

Il festival, riconosciuto dalla Regione Siciliana come manifestazione di grande richiamo turistico e culturale, è promosso dal Parco Archeologico di Segesta con il sostegno del Ministero della Cultura.

 

 I numeri dell’edizione 2025

  • 17.000 spettatori
  • 1 mese di programmazione
  • 11 concerti
  • 20 spettacoli teatrali
  • 4 coreografie
  • 6 prime nazionali
  • 8 compagnie under 35



Cultura | 2025-08-27 15:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2025/quartango-porta-il-nuevo-tango-a-trapani-il-28-agosto-250.jpg

Quartango porta il nuevo tango a Trapani il 28 agosto

Vent'anni di carriera e un nuovo disco in arrivo entro fine anno. Il Quartango arriva a Trapani giovedí 28 agosto, alle ore 21:00, nel Chiostro San Domenico con un concerto inserito nella 77a stagione del Luglio Musicale Trapanese. La...