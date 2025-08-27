Marsala, al Parco di Lilibeo la magia della Luna Rossa tra archeologia e astronomia

27/08/2025 10:40:00

Domenica 7 settembre il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala diventa palcoscenico di un evento che unisce memoria antica e spettacolo celeste.

In occasione dell’eclissi totale di Luna, il sito ospiterà “Lilibeo Astronomica”, una serata che intreccia visita guidata e osservazione astronomica. Il programma si apre alle 18 con il tour curato da ArcheOfficina: i visitatori saranno condotti lungo la Plateia Aelia, tra le domus con mosaici e ambienti termali, le fortificazioni affacciate sul mare e l’Antro della Sibilla, luogo legato ai miti fondativi della città.

Dalle 19.30 lo sguardo si sposterà al cielo. L’associazione ORSA Palermo guiderà l’osservazione dell’eclissi, con telescopi a disposizione del pubblico. La Luna sorgerà già in fase di totalità, assumendo le tipiche tonalità ramate: il momento di massimo splendore è previsto attorno alle 20.10, con la durata dell’evento astronomico fino alle 23. L’appuntamento è alle 17.45 alla biglietteria di Capo Boeo. Biglietti: 15 euro (ridotto 8). Info e prenotazioni al 351 4849420 o via mail a lilibeo@archeofficina.com.



