Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
27/08/2025 10:40:00

Marsala, al Parco di Lilibeo la magia della Luna Rossa tra archeologia e astronomia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756212090-0-marsala-al-parco-di-lilibeo-la-magia-della-luna-rossa-tra-archeologia-e-astronomia.png

Domenica 7 settembre il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala diventa palcoscenico di un evento che unisce memoria antica e spettacolo celeste.

In occasione dell’eclissi totale di Luna, il sito ospiterà “Lilibeo Astronomica”, una serata che intreccia visita guidata e osservazione astronomica. Il programma si apre alle 18 con il tour curato da ArcheOfficina: i visitatori saranno condotti lungo la Plateia Aelia, tra le domus con mosaici e ambienti termali, le fortificazioni affacciate sul mare e l’Antro della Sibilla, luogo legato ai miti fondativi della città. 

Dalle 19.30 lo sguardo si sposterà al cielo. L’associazione ORSA Palermo guiderà l’osservazione dell’eclissi, con telescopi a disposizione del pubblico. La Luna sorgerà già in fase di totalità, assumendo le tipiche tonalità ramate: il momento di massimo splendore è previsto attorno alle 20.10, con la durata dell’evento astronomico fino alle 23. L’appuntamento è alle 17.45 alla biglietteria di Capo Boeo. Biglietti: 15 euro (ridotto 8). Info e prenotazioni al 351 4849420 o via mail a lilibeo@archeofficina.com.