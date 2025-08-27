Mediterranea, Miceli attacca Tranchida: «Difende chi viola la legge». Ecco la replica della Sinistra 

27/08/2025 19:50:00

“Le leggi si rispettano”. “Le Ong salvano vite, non gestiscono l’immigrazione”. Lo sbarco dei migranti della Mediterranea a Trapani, con il blitz del Pd a bordo dell’imbarcazione per portare solidarietà all’equipaggio, accendono lo scontro politico tra il centrodestra che va all’attacco, ritenendo che la Sinistra non rispetti le leggi ritenendo che Mediterranea abbia attraccato a Trapani arbitrariamente perché il porto assegnato era Genova, mentre il centrosinistra si mobilita in difesa di Mediterranea.

“La vicenda della nave Mediterranea dimostra una volta di più che il principio non cambia: le leggi si rispettano – è l’affondo di Maurizio Miceli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale a Trapani -. Guardia costiera e Guardia di finanza hanno applicato correttamente il decreto Piantedosi disponendo fermo e sanzioni, non per “cattiveria”, ma per Stato di diritto”.

Per Miceli, quindi, le Istituzioni cittadine devono dare l’esempio del rispetto delle regole. “Devono stare dalla parte delle regole, dei trapanesi e di chi indossa la divisa. Invece, il sindaco Tranchida utilizza persino la pagina istituzionale del Comune per esprimere solidarietà a chi ha violato la legge. Un comportamento grave, che non risponde alle esigenze della città e che appare funzionale soltanto a mantenere visibilità politica, accreditandosi presso il Partito Democratico e alimentando la propria carriera personale”. Qui sotto la replica di Tranchida.

Per Miceli, invece, Tranchida dovrebbe occuparsi dei problemi della città: “degrado urbano, servizi carenti, mancanza di prospettive per i giovani e isolamento infrastrutturale. Sono questi i temi su cui un sindaco dovrebbe concentrare energie e responsabilità, non le passerelle ideologiche”.

Per il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, “il Governo Meloni continua a lavorare con serietà e risultati concreti. Trapani merita lo stesso approccio: chiarezza, stabilità e attenzione ai problemi reali, non un sindaco più impegnato a coltivare il proprio futuro politico che a dare risposte ai cittadini”.

Sinistra Italiana, invece, la pensa in modo opposto. “Mostrare vicinanza a chi salva vite non è propaganda, ma un atto di rispetto verso principi di umanità e di diritto internazionale – sottolinea Antonella Parisi -. Trapani è città accogliente e solidale, e lo ha dimostrato tante volte nella sua storia. Spiace constatare che una parte dell’opposizione non solo attacchi chi porta un messaggio di umanità, ma si vanti persino di aver impedito il riconoscimento della cittadinanza onoraria alle Ong che salvano vite, non gestiscono l’immigrazione. Gestire l’immigrazione è compito del governo, ed è sotto gli occhi di tutti che lo sta facendo malissimo: i milioni di euro spesi in Albania per un “campo di concentramento” inutile, costoso e illegale lo dimostrano – conclude Antonella Parisi -. Una struttura che ad oggi ha ospitato appena 140 migranti, di cui rimpatriati solo 37, e che al momento ne accoglie soltanto 27”. Qui sotto l'intervento di Miceli.



