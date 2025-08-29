Salemi. Un forte boato nella notte e tanta paura per gli abitanti della via Eschilo

29/08/2025 16:23:00

Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte e tanta paura per i residenti della via Eschilo a Salemi nella nuova zona di espansione.



Erano passate da poco le tre della scorsa notte, quando il sonno degli abitanti di quella zona e’ stato bruscamente interrotto da un assordante frastuono. Terremoto. Si e’ temuto. E’ un riflesso condizionato, ormai. O lo scoppio di un violento temporale, così ricorrenti di questi tempi di cambiamenti climatici.

“Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere un fulmine, il terremoto, non capivamo..”, ci hanno riferito.



Alle persone che si sono precipitate ad aprire finestre e balconi, e’ apparso invece uno scenario inimmaginabile.

Un’automobile dal rassicurante colore azzurro giaceva immobile sopra un’aiuola. Con tanta potenza aveva ridotto in tre pezzi il muro di recinzione in cemento. Poteva finire tragicamente. Per fortuna, come si dice in questi casi, nessun danno fisico all’autista o a eventuali passeggeri.



L’automezzo, con molta probabilità proveniente dalla via Aldo Moro, nell’abbordare la curva, si era rifiutato di proseguire la via Eschilo. Ha preferito deviare tutto a destra, per finire la sua incontrollata traiettoria adagiandosi sui sempreverdi che fanno da cornice al fabbricato.

Subito dopo, come dal nulla, decine di giovani (provenienti da dove?) si sono attorniati al luogo dell’incidente. Per prestare soccorso? Per curiosare ? A notte fonda e’ difficile dirlo.

La cosa certa e’ che i proprietari dell’auto restavano in attesa dell’arrivo del carro attrezzi per rimuovere l’auto. Avvenuta forse alle prime luci dell’alba.

L’ incidente segnalatoci dai residenti, ha dato loro l’opportunità per esternare ancora una volta il loro disagio di vivere in un quartiere che loro percepiscono essere privo di attenzione da parte dell’Amministrazione. “Siamo abbandonati”, dicono.

E non solo perché dopo l’incidente non hanno visto la presenza di alcun rappresentate delle forze di polizia, ma piu’ in generale, perché credono che la mano del Comune sia assente.



Per la mancanza di sevizi adeguati, come, ad esempio, una sistematica scerbatura delle vie e la periodica pulitura dei tombini. Interventi che reputano necessari, specialmente oggi, alla vigilia delle imminenti piogge autunnali.



Franco Ciro Lo Re



