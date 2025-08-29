Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
29/08/2025 15:50:00

Domenica apre il McDonald's a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756475531-0-domenica-apre-il-mcdonald-s-a-mazara.jpg

Aprirà domenica 31 agosto alle ore 10:00 il nuovo ristorante McDonald’s di Mazara del Vallo, situato in via Salemi. Terzo McDonald’s in provincia, ha portato a 61 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Mazara del Vallo e dall’area limitrofa.

 

Per l’occasione, domenica 31 a partire dalle ore 18:00, si terrà il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci. A seguire una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti con djset e animazione.

 

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 323 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai nostri clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

 

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

 

Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

 

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

 

Il nuovo McDonald’s sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 alla 2:00; la corsia McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 2:00, venerdì e sabato h24. Nel locale, sarà attivo anche il servizio di McDelivery.



Economia | 2025-08-29 15:50:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/domenica-apre-il-mcdonald-s-a-mazara-250.jpg

Domenica apre il McDonald's a Mazara

Aprirà domenica 31 agosto alle ore 10:00 il nuovo ristorante McDonald’s di Mazara del Vallo, situato in via Salemi. Terzo McDonald’s in provincia, ha portato a 61 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di...