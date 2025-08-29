Mazara: dopo 42 anni si ritrova la V D dell’Istituto Tecnico Industriale

29/08/2025 22:00:00

Una serata speciale, ricca di emozioni e ricordi, quella vissuta ieri, 28 agosto, dagli ex alunni della V D dell’Istituto Tecnico Industriale di Mazara del Vallo, diplomatisi nell’anno scolastico 1982/83.

La classe, composta da ragazzi provenienti non solo da Mazara, ma anche da Sambuca di Sicilia, Castelvetrano, Campobello di Mazara e Marsala, dopo il diploma aveva preso strade diverse e non si era più ritrovata. Sono dovuti trascorrere ben 42 anni prima che i vecchi compagni si rivedessero, grazie all’iniziativa nata da un contatto su Facebook che ha dato il via all’organizzazione della rimpatriata.

La cena si è svolta presso la Locanda di don Martino, sul lungomare di Mazara del Vallo, ed è stata l’occasione per rivivere i momenti della giovinezza, scambiarsi ricordi e sorrisi, riconoscersi nonostante il tempo trascorso. «Certo, qualcuno ha perso i capelli e qualcun altro ha preso qualche chilo – raccontano i partecipanti – ma gli occhi e i volti erano gli stessi di allora».

Ospite d’onore della serata il professor Michele Petruccelli, che accolto con affetto dai suoi ex studenti, ha contribuito a rendere l’incontro ancora più emozionante.

All’appello mancavano solo tre compagni, trattenuti fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro. Il gruppo però ha già deciso: durante le prossime festività natalizie ci sarà un nuovo incontro, con l’auspicio di essere finalmente al completo.

Nella foto ricordo scattata durante la serata, i partecipanti sono così disposti:

In piedi da sinistra verso destra: Giovanni Mauro, Giuseppe La Rosa, Francesco Ingargiola, Vincenzo Valenti, Francesco Morreale, Prof. Michele Petruccelli, Francesco Di Bernardo, Giuseppe La Manna, Vincenzo Festeggiante.

Accosciati da sinistra verso destra: Righetti Paolo, Giuseppe Catinella, Righetti Antonio, Giuseppe Genna.

Un esempio di come l’amicizia e i legami nati tra i banchi di scuola possano resistere al tempo, ritrovandosi intatti anche dopo oltre quattro decenni.



