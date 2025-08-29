Sezioni
Politica
Campobello, Enzo Cuttone nominato coordinatore di Generazione Futura Lab

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2025/1756396655-0-campobello-enzo-cuttone-nominato-coordinatore-di-generazione-futura-lab.jpg

Enzo Cuttone è stato nominato coordinatore di Generazione Futura Lab a Campobello di Mazara. Parallelamente, ricoprirà anche l’incarico di commissario dell’associazione a Mazara del Vallo.

 

Cuttone, già attivo nel campo sociale e culturale, avrà il compito di seguire le attività del laboratorio campobellese e di coordinare iniziative rivolte soprattutto ai giovani, con particolare attenzione a temi legati alla cittadinanza attiva, all’innovazione, alla legalità e allo sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda Mazara del Vallo, il nuovo commissario sarà chiamato a rilanciare l’associazione e a favorire la formazione di un gruppo dirigente rinnovato, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la comunità locale e sviluppare proposte in ambito sociale, culturale e di volontariato.

 

“Il nostro obiettivo sarà costruire una rete di persone, soprattutto giovani, che possano contribuire al cambiamento, aperti al dialogo e capaci di incidere positivamente sulla realtà che li circonda”, ha dichiarato Cuttone dopo la nomina. Il presidente provinciale di Generazione Futura, Maurizio Spanò, ha sottolineato come le nuove nomine rientrino nel percorso di consolidamento del movimento nei comuni della provincia.