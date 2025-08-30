Erice: la 27ª Volata Napola-Mokarta porta in Sicilia i grandi nomi della corsa su strada

30/08/2025 12:00:00

Cresce l’attesa per la 27ª edizione della “Volata Napola-Mokarta”, tradizionale gara podistica che ogni anno richiama in provincia di Trapani alcuni tra i più forti interpreti della corsa su strada. Domenica pomeriggio, 31 agosto, i riflettori saranno puntati sul tracciato ondulato di 10 chilometri che unisce le frazioni di Napola (Erice) e Mokarta (Trapani), con partenza fissata alle 18.30 per i top runner.

Sul percorso che nel 2018 vide l’ugandese Oscar Chelimo stabilire il record della manifestazione (29’02”), sono attesi circa venti atleti di livello internazionale. Tra i protagonisti spicca il nome di Francesco Guerra (G.S. Carabinieri), campione italiano in carica dei 10.000 metri su pista e già vincitore del titolo nei 10 km su strada. L’atleta romano proverà a strappare il primato al campione ugandese, forte anche del recente argento tricolore sui 5.000 metri.

Accanto a lui, il pubblico potrà applaudire Lorenzo Lotti, celebre maratoneta e ultramaratoneta – due volte Guinness World Record – oltre che running coach seguitissimo sui social. Ritorno di prestigio anche per Daniele Meucci, che vinse proprio la Volata nel 2008 e vanta un palmarès di assoluto rilievo: oro europeo nella maratona a Zurigo 2014, argento nei 10.000 a Helsinki 2012 e bronzo a Barcellona 2010, oltre a due partecipazioni olimpiche.

La pattuglia italiana sarà rafforzata dai giovani gemelli Marco e Luca Coppola (Asd Universitas Palermo), allenati dal prof. Pino Barbata, già protagonisti a livello nazionale ed europeo nel mezzofondo.

La concorrenza straniera sarà di alto profilo, con i burundesi Louis Intunzinzi (terzo lo scorso anno) e Thierry Irakoze, e una nutrita rappresentanza keniana guidata da Josep Kamau Githakwa, Simon Dudi Ekidor, Simon Kibet Loitanyang e Adams Kiprop, tutti pronti a contendersi il podio.

Come da tradizione, la manifestazione non sarà riservata solo all’élite internazionale. Alle 17.15 scatterà la prova di 7.240 metri riservata agli amatori, valida come tappa del 22° Grand Prix Provinciale Senior Master, con alcune centinaia di iscritti provenienti da tutta la Sicilia. Il pomeriggio si aprirà invece alle 16.00 con le gare giovanili, su distanze variabili tra i 150 e i 1.840 metri in base alle categorie.

La “Volata Napola-Mokarta” conferma così la sua doppia anima: da un lato grande spettacolo agonistico con i big del mezzofondo internazionale, dall’altro festa dello sport per appassionati e famiglie che troveranno nella corsa un momento di condivisione e partecipazione.



