Castelvetrano, Comune e associazione Palmosa-Kore insieme per il Palmosafest

30/08/2025 02:00:00

È stato ufficializzato il protocollo d’intesa tra l’associazione culturale Palmosa-Kore e il Comune di Castelvetrano per l’organizzazione della quarta edizione del PalmosaFest, la rassegna dedicata ad arte e letteratura ideata da Bia Cusumano e diretta, sul piano culturale, dalla giornalista Jana Cardinale.

A siglare l’accordo sono stati la presidente dell’associazione, Bia Cusumano, il sindaco Giovanni Lentini e l’assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia. L’intesa prevede un sostegno economico da parte dell’amministrazione comunale, che metterà a disposizione lo spazio dell’ex convento dei Minimi e coprirà una serie di servizi logistici e organizzativi.

Le risorse arriveranno dal finanziamento ottenuto attraverso il bando Città che legge del Centro per il libro e la lettura, progetto ministeriale che ha premiato il Patto per la lettura intercomunale promosso da Castelvetrano insieme ad altri sette comuni del Trapanese, vincitore nella sezione dedicata ai centri con popolazione compresa tra i 50mila e i 100mila abitanti.

«Siamo felici di tornare a guidare questa esperienza culturale che cresce di anno in anno – ha dichiarato Bia Cusumano, che quest’anno riprende anche la direzione artistica –. Un grazie particolare all’amministrazione per la sensibilità e il sostegno». Soddisfazione condivisa dalla direttrice culturale Jana Cardinale, che ha sottolineato il valore di una collaborazione istituzionale capace di dare respiro al territorio attraverso iniziative di qualità. Il programma completo del PalmosaFest 2025 sarà presentato il prossimo 31 ottobre in una conferenza stampa dedicata.



