Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dal Libero Consorzio
30/08/2025 06:00:00

Quinci riorganizza il Libero Consorzio di Trapani: nuove Commissioni e nuovo segretario

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756499327-0-quinci-riorganizza-il-libero-consorzio-di-trapani-nuove-commissioni-e-nuovo-segretario.png

Settembre è alle porte e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, aveva già a luglio annunciato che avrebbe presentato, dopo una fase di ascolto e osservazione, una sorta di road map di interventi da fare sui territori.  Ci sono delle criticità che devono essere affrontate, l’Ente è rimasto commissariato per oltre 12 anni e rimetterlo in funzione è impresa non facile, al netto degli incastri politici.

 

 

Le Commissioni

Il 3 luglio scorso presso il Palazzo di Governo sono state formate, con delibera, 4 Commissioni permanenti. Si tratta di:

 -Affari Generali, Istituzioni e Bilancio  presieduta da Vito Milazzo e ne fanno parte poi i consiglieri Francesco Foggi(Vice Presidente), Walter  Alagna, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Maurizio Miceli.

-Lavori pubblici, Infrastrutture, Ambiente presieduta da Alberto Mazzero, i componenti sono: Laura Barone(Vice Presidente), Francesco  Foggia, Maurizio Miceli, Alessia Rizzo, Enzo Sturiano.

-Servizi Sociali, Scolastici, Sport e Politiche Giovanili, il presidente è Giuseppe Corbo, poi ci sono Walter Alagna(Vice Presidente), Laura Barone, Alberto Mazzeo, Vito Milazzo, Ernesto Racccagna.

-Attività Produttive e Sviluppo Economico e Turismo, presiede la commissione Alessia Rizzo, suo vice è Enzo Sturiano, i componenti sono: Giuseppa Corbo, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Ernesto Raccagna.

 

 

Cambio alla Segreteria generale

Va via il Segretario generale del Libero Consorzio Fabio Martino Battista e arriva il Segretario comunale di Mazara. Dal primo settembre si insedierà ufficialmente  Salvatore Pignatello.

Il presidente Quinci ha ringraziato l’uscente: “A lui va la riconoscenza per aver guidato con dedizione e passione la macchina amministrativa, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento dell’Ente e al raggiungimento di importanti obiettivi strategici. Pur non proseguendo nel ruolo, auguro al Segretario Generale Battista il meglio per il futuro, certo che le sue competenze e il suo impegno sapranno aprirgli nuove opportunità di crescita e soddisfazione”.

Contestualmente dà il benvenuto al nuovo Segretario Pignatello, con l’auspicio che questa fase di avvicendamento contribuisca a rafforzare ulteriormente l’efficienza e il buon andamento dell’Istituzione provinciale, chiamata ad affrontare sfide importanti che richiedono impegno, unità e senso di responsabilità da parte di tutti.

 

 

 