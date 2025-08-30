Quinci riorganizza il Libero Consorzio di Trapani: nuove Commissioni e nuovo segretario

30/08/2025 06:00:00

Settembre è alle porte e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, aveva già a luglio annunciato che avrebbe presentato, dopo una fase di ascolto e osservazione, una sorta di road map di interventi da fare sui territori. Ci sono delle criticità che devono essere affrontate, l’Ente è rimasto commissariato per oltre 12 anni e rimetterlo in funzione è impresa non facile, al netto degli incastri politici.

Le Commissioni

Il 3 luglio scorso presso il Palazzo di Governo sono state formate, con delibera, 4 Commissioni permanenti. Si tratta di:

-Affari Generali, Istituzioni e Bilancio presieduta da Vito Milazzo e ne fanno parte poi i consiglieri Francesco Foggi(Vice Presidente), Walter Alagna, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Maurizio Miceli.

-Lavori pubblici, Infrastrutture, Ambiente presieduta da Alberto Mazzero, i componenti sono: Laura Barone(Vice Presidente), Francesco Foggia, Maurizio Miceli, Alessia Rizzo, Enzo Sturiano.

-Servizi Sociali, Scolastici, Sport e Politiche Giovanili, il presidente è Giuseppe Corbo, poi ci sono Walter Alagna(Vice Presidente), Laura Barone, Alberto Mazzeo, Vito Milazzo, Ernesto Racccagna.

-Attività Produttive e Sviluppo Economico e Turismo, presiede la commissione Alessia Rizzo, suo vice è Enzo Sturiano, i componenti sono: Giuseppa Corbo, Giovanni Iacono Fullone, Saverio Messana, Ernesto Raccagna.

Cambio alla Segreteria generale

Va via il Segretario generale del Libero Consorzio Fabio Martino Battista e arriva il Segretario comunale di Mazara. Dal primo settembre si insedierà ufficialmente Salvatore Pignatello.

Il presidente Quinci ha ringraziato l’uscente: “A lui va la riconoscenza per aver guidato con dedizione e passione la macchina amministrativa, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento dell’Ente e al raggiungimento di importanti obiettivi strategici. Pur non proseguendo nel ruolo, auguro al Segretario Generale Battista il meglio per il futuro, certo che le sue competenze e il suo impegno sapranno aprirgli nuove opportunità di crescita e soddisfazione”.

Contestualmente dà il benvenuto al nuovo Segretario Pignatello, con l’auspicio che questa fase di avvicendamento contribuisca a rafforzare ulteriormente l’efficienza e il buon andamento dell’Istituzione provinciale, chiamata ad affrontare sfide importanti che richiedono impegno, unità e senso di responsabilità da parte di tutti.



