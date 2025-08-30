Sezioni
Istituzioni

30/08/2025 16:05:00

Alcamo vuole diventare "Città italiana del Vino 2026"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2025/1756476435-0-alcamo-vuole-diventare-citta-italiana-del-vino-2026.jpg

La Giunta Surdi ha approvato il dossier per la candidatura del Comune di Alcamo al titolo di "Città italiana del Vino 2026". 


“Siamo orgogliosi – dichiara il Sindaco Domenico Surdi - di aver partecipato al bando “Città italiana del Vino 2026” candidando il Comune di Alcamo che è socio dell’Associazione Nazionale Città del Vino”. Abbiamo lavorato per una proposta progettuale condivisa con alcuni comuni viciniori, con enti e associazioni del settore ed abbiamo presentato un dossier in grado di rispondere ai fabbisogni e alle aspettative delle organizzazioni pubbliche e private del territorio. 
 

Un dossier articolato – continua Surdi - con eventi, iniziative e progetti che mettano al centro creatività, innovazione, sostenibilità, tutela ambientale, coinvolgimento della filiera vitivinicola locale (aziende, consorzi, Strade del Vino, ecc.) e degli altri attori dell’enogastronomia e dell’enoturismo.
 

Abbiamo l’ambizione – conclude il Sindaco - che Alcamo, che vanta una cultura enologica di grande prestigio con il suo Bianco Alcamo e che è sede dell’Enoteca regionale Sicilia occidentale presso il Castello dei Conti di Modica, possa diventare Città Italiana del vino 2026, valorizzando tradizioni, paesaggio, architettura e storia locali con una visione proiettata allo sviluppo sostenibile e a vantaggio dell’economia e del turismo”.

 