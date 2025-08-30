Dal 1° settembre al via il mese del creato: le inziative nella Diocesi di Mazara

30/08/2025 15:00:00

Il 1° settembre prenderà il via il mese del Creato (in programma sino al 4 ottobre), durante il quale le comunità cristiane del mondo pregano e agiscono per la cura della casa comune. Anche nella Diocesi di Mazara del Vallo è in programma una Giornata di riflessione e preghiera di riparazione per le azioni contro il Creato, «che possa spronarci a un impegno serio e continuo per custodire la vita umana e i doni (terra, acqua, aria, mare, piante, animali) che Dio ci ha affidato», spiega don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, la salvaguardia del Creato.

La data della Giornata sarà definita nelle prossime settimane. Intanto lunedì 1° settembre nella chiesa-rettoria San Giovanni Battista, dalle 18,30 alle 20, sarà celebrata la santa messa per la custodia del Creato con il nuovo formulario e le relative letture bibliche. Terminata l’Eucaristia si potranno ascoltare alcune meditazioni di lode a Dio Creatore, al tramonto del sole, e si presenterà un impegno da realizzare a difesa del mare e dell'ambiente circostante.

****



AVVICENDAMENTI NELLE PARROCCHIE - A partire da domenica 7 settembre sono in programma le celebrazioni eucaristiche di inizio del ministero dei nuovi parroci (e vicari parrocchiali) dopo i cambi disposti dal Vescovo e annunciati il 12 luglio scorso. Ecco il programma. Sabato 6 settembre, ore 19, chiesa madre di Partanna, avvio servizio vicario parrocchiale don Francesco Ingrande. Domenica 7, ore 19,30, parrocchia chiesa madre di Santa Ninfa, ingresso di don Giacinto Leone. Domenica 21, ore 19, parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo, ingresso di don Francesco Fiorino. Domenica 28, ore 10,30, parrocchia Maria Ss. di Trapani a Salemi (Ulmi), ingresso di don Zicho Kongolo. Sabato 11 ottobre, ore 18, parrocchia Madonna della Sapienza di Marsala (Sappusi), ingresso di don Nicola Altaserse e avvio servizio vicario parrocchiale don Giuseppe Ciappa. Domenica 12, ore 11, parrocchia San Giuseppe di Mazara (Borgata Costiera), ingresso di don Antonino Favata.





