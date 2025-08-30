Castelvetrano: lutto a Selinunte per la scomparsa dell'insegnante Vittoria Bua

30/08/2025 20:42:00

La comunità di Marinella di Selinunte piange la scomparsa di Vittoria Bua, venuta a mancare all’età di 47 anni. La donna viveva insieme al marito Roberto e aveva due figli. La sua vita è stata segnata da una lunga e difficile battaglia contro la malattia: a soli 42 anni le era stato diagnosticato un tumore al seno.

Come riporta CastelvetranoSelinunte, Vittoria è stata un’insegnante di inglese appassionata e stimata, capace di formare migliaia di studenti nel corso della sua carriera. Il suo entusiasmo e la sua professionalità sono rimasti un punto di riferimento per molti.

Anche durante i periodi più difficili, Vittoria non ha mai smesso di dedicarsi al lavoro e alla sua famiglia.

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dal marito. Le esequie saranno celebrate lunedì 1° settembre alle ore 11:00 presso la chiesa del Sacro Cuore a Marinella di Selinunte.