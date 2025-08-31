Calatafimi. Piano regolatore bloccato. L'opposizione chiede chiarimenti

31/08/2025 00:14:00

A Calatafimi Segesta consiglieri comunali di opposizione Paolo Bonventre e Cristina Butera denunciano il grave ritardo nella trasmissione delle osservazioni e opposizioni al nuovo Piano Regolatore Generale.

“Nonostante la documentazione fosse disponibile da giugno - affermano - nella seduta dell’11 dello stesso mese, il tema non è stato portato in Consiglio impedendo la discussione di un atto fondamentale per il futuro del paese. Ci chiediamo perché non si è discusso del Prg e quando la documentazione sarà messa a disposizione dei consiglieri. Il Prg - continuano Bonventre e Butera - è lo strumento che decide lo sviluppo urbanistico, sociale ed economico di Calatafimi Segesta. Ritardare o nascondere gli atti significa bloccare la crescita del territorio”.



