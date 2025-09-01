Sezioni
Cronaca
01/09/2025 08:02:00

Paura ad Alcamo Marina, tre bambini rischiano di annegare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2025/1756706758-0-paura-ad-alcamo-marina-tre-bambini-rischiano-di-annegare.jpg

Paura ieri ad Alcamo Marina, nel tratto di mare davanti la contrada Calatubo. Tre bambini hanno rischiato di annegare a causa del mare molto mosso dal forte vento di tramontana. A trarli in salvo sono stati gli operatori della Croce Rossa Italiana, impegnati nel servizio di vigilanza sul litorale.

 

L’episodio, come riporta il Giornale di Sicilia, è avvenuto tra le 12.30 e le 13. I piccoli, in difficoltà nel tentare di rientrare a riva, sono stati soccorsi da un operatore della Croce Rossa che si è tuffato per raggiungerli. Durante le operazioni di salvataggio, anche due adulti che avevano cercato di aiutare i bambini hanno rischiato grosso e sono stati portati in ospedale per accertamenti.

 Sul posto sono intervenute infatti due ambulanze del 118 e il personale della Capitaneria di porto. 



