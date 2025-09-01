Sezioni
Cronaca

» Meteo
01/09/2025 08:16:00

Meteo Sicilia. Settembre inizia con il caldo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-09-2025/1756706230-0-meteo-sicilia-settembre-inizia-con-il-caldo.jpg

Settembre si apre in Sicilia con l’alta pressione subtropicale che porta una nuova ondata di caldo. Le previsioni annunciano giornate stabili e soleggiate, con temperature in deciso aumento soprattutto nelle zone interne.

 

Oggi, 1° settembre

Mattinata con qualche nube sui settori orientali, ma prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dell’Isola. Nel pomeriggio il sole sarà dominante ovunque, con temperature fino a 36-37°C nelle aree interne di Trapani, Palermo e Sicilia centro-orientale, e punte di 37-38°C nel Ragusano.

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, più intensi sui settori occidentali.

A Trapani giornata di cielo sereno e caldo: minima 21°C, massima 31°C, con picco previsto intorno alle 15. Venti deboli al mattino da Sud, in rinforzo nel pomeriggio e in serata. La qualità dell’aria resta buona.

 

Il quadro conferma dunque un avvio di settembre segnato dal caldo, con possibili temporanei cambiamenti solo a metà settimana.



