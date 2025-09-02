Castellammare, donna cade in una scarpata. Salvata dalla Polizia

02/09/2025 20:10:00

Intervento di soccorso nelle campagne tra Castellammare del Golfo e Inici, dove una donna di 44 anni è stata tratta in salvo dagli agenti del Commissariato di Alcamo.

L’allarme è partito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava la presenza di una persona in difficoltà in una zona impervia, lontana dai centri abitati e priva di illuminazione. Gli agenti, insieme a un poliziotto della Stradale libero dal servizio, hanno iniziato a perlustrare l’area.

A guidarli sono stati i lamenti della donna, rinvenuta in uno stato confusionale, ferita e ricoperta da frammenti di vegetazione spinosa. Per raggiungerla, gli operatori hanno dovuto affrontare un terreno scosceso e ricoperto di sterpaglie, formando una catena umana per portarla in salvo e condurla fino alla strada, dove nel frattempo era arrivata un’ambulanza del 118.

La donna è stata affidata ai sanitari per le cure del caso. Restano da chiarire le circostanze che l’hanno portata a percorrere quel tratto isolato di campagna, da sola e in piena notte.



