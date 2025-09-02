Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
02/09/2025 17:00:00

Mazara, cambio al vertice della Capitaneria di Porto: Luciani subentra a Giardina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-09-2025/1756819995-0-mazara-cambio-al-vertice-della-capitaneria-di-porto-luciani-subentra-a-giardina.jpg

Cambio al comando della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Il sindaco Salvatore Quinci ha accolto a Palazzo di Città i Capitani di Fregata (CP) Raffaele Giardina e Stefano Luciani, rispettivamente comandante uscente ed entrante dell’Ufficio marittimo mazarese.

 

Dopo due anni alla guida della Capitaneria di Porto di Mazara, Giardina lascia l’incarico per assumere nuove funzioni presso la Capitaneria di Porto di Siracusa. A succedergli sarà Stefano Luciani, originario di Avezzano, che proviene dalla Capitaneria di Porto di Ortona, dove ha prestato servizio per otto anni ricoprendo diversi ruoli: capo servizio operativo, capo sezione della Polizia Marittima e, da ultimo, comandante in seconda.

 

Nel corso dell’incontro istituzionale, il sindaco Quinci ha rivolto al comandante Giardina parole di ringraziamento per la collaborazione con l’amministrazione comunale e ha formulato gli auguri per il prosieguo della carriera. Al nuovo comandante Luciani, Quinci ha espresso un caloroso benvenuto e l’auspicio che il rapporto di sinergia con la Città possa proseguire a beneficio della marineria e del comparto portuale, settori centrali per l’economia mazarese.

La cerimonia ufficiale di passaggio di consegne è in programma per lunedì 5 settembre, alle ore 10.30, nel piazzale interno della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.