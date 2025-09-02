Mazara, cambio al vertice della Capitaneria di Porto: Luciani subentra a Giardina

02/09/2025 17:00:00

Cambio al comando della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Il sindaco Salvatore Quinci ha accolto a Palazzo di Città i Capitani di Fregata (CP) Raffaele Giardina e Stefano Luciani, rispettivamente comandante uscente ed entrante dell’Ufficio marittimo mazarese.

Dopo due anni alla guida della Capitaneria di Porto di Mazara, Giardina lascia l’incarico per assumere nuove funzioni presso la Capitaneria di Porto di Siracusa. A succedergli sarà Stefano Luciani, originario di Avezzano, che proviene dalla Capitaneria di Porto di Ortona, dove ha prestato servizio per otto anni ricoprendo diversi ruoli: capo servizio operativo, capo sezione della Polizia Marittima e, da ultimo, comandante in seconda.

Nel corso dell’incontro istituzionale, il sindaco Quinci ha rivolto al comandante Giardina parole di ringraziamento per la collaborazione con l’amministrazione comunale e ha formulato gli auguri per il prosieguo della carriera. Al nuovo comandante Luciani, Quinci ha espresso un caloroso benvenuto e l’auspicio che il rapporto di sinergia con la Città possa proseguire a beneficio della marineria e del comparto portuale, settori centrali per l’economia mazarese.

La cerimonia ufficiale di passaggio di consegne è in programma per lunedì 5 settembre, alle ore 10.30, nel piazzale interno della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.



