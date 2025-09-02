Sezioni
Scuola

» Università
02/09/2025 13:03:00

Più di 500 milioni di euro per le università siciliane

Aumentano le risorse per le università della Sicilia. È di 556.711.389 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il Ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo alle università. Per quelle della Sicilia l’incremento rispetto al 2024 è del 2,1% e del 15,7% rispetto ai 481.121.730 euro stanziati nel 2019.

 

“Un Paese che crede nel futuro investe nell'Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l'asse portante di questo percorso. Quest'anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l'ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l'Italia”, commenta il Ministro Bernini.

 

In dettaglio, l’università di Palermo potrà contare su un finanziamento di 224.640.887 euro (il 4% in più rispetto al 2024), l’università di Catania avrà una dotazione pari a 181.430.849 euro, mentre le risorse previste per l’università di Messina ammonteranno a 150.639.653 euro.

 

L'incremento dei finanziamenti alle università siciliane si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate a tutti gli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest'anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.