Cronaca
03/09/2025 09:26:00

Controlli a San Vito, sanzionati due locali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756884673-0-controlli-a-san-vito-sanzionati-due-locali.jpg

Nell’ambito dei servizi disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, nello scorso week-end sono stati pianificati, con apposita ordinanza predisposta dal Questore di Trapani dott. Giuseppe Felice Peritore, servizi straordinari interforze di controllo del territorio nel comune di San Vito Lo Capo, meta turistica durante il periodo estivo. I controlli sono stati eseguiti da personale appartenente alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Municipale unitamente a militari dell’Esercito Italiano attualmente impiegati nell’operazione denominata “Strade Sicure”, nei maggiori centri della Provincia.


Molto proficui sono stati i risultati conseguiti in termini di prevenzione e controllo. 
Nel corso dei servizi sono stati svolti n. 10 posti di controllo, sono state identificate circa 60 persone, e controllati 40 veicoli.
Inoltre, durante le attività sono stati effettuati dei controlli amministrativi presso alcuni esercizi pubblici della cittadina. L’attività ha permesso di constatare e contestare, a carico di due titolari di altrettanti locali commerciali sanvitesi, alcune violazioni amministrative per inottemperanza alle ordinanze sindacali.
Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza pubblica e della legalità sul territorio, volto a garantire la serenità dei cittadini e dei turisti presenti nella zona durante il periodo estivo.

 



