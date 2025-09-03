Sezioni
Cronaca
03/09/2025 19:05:00

Marito violento a Trapani, i vigili mettono in salvo la famiglia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756919110-0-polizia-locale-a-trapani-donna-e-figli-al-sicuro-dal-convivente-violento.jpg

Salvati dai vigili urbani. Una madre ed i suoi figli sono stati messi in salvo dagli agenti della polizia municipale di Trapani, interventi per assicurare protezione alla famiglia, vittima di comportamenti violenti da parte del convivente.

L’azione posta in essere dai caschi bianchi guidati dal comandante Ignazio Bacile, si è conclusa con l’allontanamento immediato dell’uomo e con l’attivazione delle misure previste dal Codice Rosso. La donna, visibilmente provata, è stata accolta dagli agenti e accompagnata insieme ai minori in un luogo sicuro, dove ha potuto ricevere il giusto supporto psicologico previto in questi casi. Contestualmente, sono stati coinvolti i servizi sociali del Comune di Trapani e sono state informate le Autorità competenti.

“Esprimo apprezzamento e sincera gratitudine al Comandante Bacile e alle donne e agli uomini del Comando per il pronto intervento – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida – che in sinergia con i professionisti dei servizi sociali hanno garantito tutela a soggetti fragili e ogni utile soccorso”.

Il primo cittadino ribadisce “il costante impegno nel promuovere la tutela delle vittime di violenza attraverso l’azione sinergica delle istituzioni e dei servizi sociali di supporto alla comunità, invitando in particolare donne e minori a non esitare nel rivolgersi anche ai nostri attenti Vigili”.