Marsala: iniziati gli interventi in previsione delle piogge autunnali

03/09/2025 20:00:00

In vista della prossima stagione autunnale, il Comune di Marsala ha avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza del territorio.

Gli interventi prioritari interessano in particolare il fiume Sossio. Dal scorsa settimana, un'impresa incaricata e coordinata dal settore Lavori Pubblici, sta eseguendo opere di pulizia del canale di scolo e delle aree limitrofe. Le operazioni includono la rimozione di vegetazione e detriti che potrebbero ostruire il regolare deflusso delle acque verso il mare.

Ulteriori attività riguardano la manutenzione del sistema di scolo urbano. Sono previsti interventi per la pulizia di caditoie e tombini, spesso ostruiti da fogliame e rifiuti, per garantire il regolare deflusso delle acque piovane. È stato inoltre disposto il monitoraggio degli alberi situati in aree pubbliche e in prossimità degli istituti scolastici. Dove necessario, verranno eseguite potature straordinarie per eliminare potenziali pericoli.



