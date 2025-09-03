Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
03/09/2025

Petrosino, avviato l'iter per la riqualificazione dell'Asilo Nido "Franca Rame"

Sono state avviate le procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’Asilo Nido comunale “Franca Rame” in località San Giuliano.

L’intervento è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso i Fondi FSC 2007–2013, nell’ambito degli “Obiettivi di Servizio” (Delibera CIPE n. 79/2012). Il decreto di finanziamento, datato 16 giugno 2025, prevede che i lavori vengano completati entro il 31 dicembre 2025.

 

L’amministrazione comunale precisa che, a causa dei tempi tecnici legati all’esecuzione delle opere, la riapertura dell’asilo nido avverrà con qualche mese di ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente.

 

“È un intervento importante – dichiarano il Sindaco e l’Assessore Pipitone – che consentirà di restituire alla comunità un asilo moderno, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Siamo consapevoli del disagio che questo slittamento potrà comportare per le famiglie, ma la priorità resta quella di consegnare una struttura rinnovata e all’altezza delle esigenze dei nostri bambini di oggi e di domani.”



